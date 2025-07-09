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09 июля 2025 в 22:35

Названа причина мобилизационного коллапса в рядах ВСУ

«Военная хроника» заявила, что ВСУ переживают коллапс в сфере военной дисциплины

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Статистика по уголовным делам против дезертиров ВСУ показывает резкий спад в мобилизационной дисциплине, сообщил Telegram-канал «Военная хроника». За первые шесть месяцев 2025 года на Украине было возбуждено чуть более 107 тысяч дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве.

По данным канала, ежемесячно открывается от 17 до 19 тысяч новых дел, но до суда доходит лишь около 3%. Кроме того, журналисты отмечают, что командиры зачастую отказываются передавать материалы на дезертиров в правоохранительные органы, фактически саботируя судебные процедуры и усиливая кризис мобилизации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что несколько бригад ВСУ могут попасть в огневой мешок на территории ДНР. По данным канала, под угрозой могут оказаться до восьми тысяч украинских солдат. Там уточнили, что огневой мешок может образоваться в Константиновке на западе ДНР. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные устроили еще один огневой мешок для подразделений ВСУ в районе Зеленой Долины в ДНР. По его словам, это значительно ухудшило логистику украинских подразделений, поскольку они лишились безопасных путей эвакуации и оказались зажаты с двух сторон.

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дезертиры
Украина
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