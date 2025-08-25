На Украине полицейский сбежал в Молдавию, бросив жену в авто Украинский полицейский оставил жену в авто на пункте пропуска, сбежав в Молдавию

В Одесской области украинский полицейский, оставив свою супругу в автомобиле около пункта пропуска «Паланка», сбежал в Молдавию, передает «Страна.ua». По словам жены, они направлялись в Измаил выбирать квартиру.

Инцидент произошел 24 августа на трассе «Одесса — Рени». Супруга отметила, что ничего не знала о плане побега мужа.

В условиях военного положения на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Уклонение от призыва на военную службу наказывается уголовным преследованием, которое может включать тюремное заключение на срок до пяти лет. В социальных сетях появляются видеозаписи, на которых сотрудники украинских военкоматов силой мобилизуют мужчин. Для этого используются микроавтобусы, а иногда применяется физическое насилие.

С начала 2025 года Государственная пограничная служба Украины задержала более 13 тысяч человек за попытки незаконного пересечения границы. Число таких попыток значительно возросло в последние дни из-за предстоящего введения уголовной ответственности за данное правонарушение.