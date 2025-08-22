Появились кадры ДТП из Краснодара, где автозак раздавил курьера на мопеде

В Сети появились кадры ДТП из Краснодара, где автозак переехал курьера на мопеде. Трагический инцидент произошел на перекрестке Старокубанской и Селезнева, сообщает Kub Mash. На опубликованном видео можно увидеть полицейских на месте происшествия, движение в это время было затруднено.

По предварительным данным, водитель мопеда погиб под колесами полицейского автозака, который проехал ему прямо по голове. По словам очевидцев, машины пропускали автозак с сиреной и маячками. В этот момент на перекресток вылетел мопед и попал под заднее колесо спецтранспорта. Курьер ехал на зеленый сигнал светофора.

Ранее четыре человека погибли и двое пострадали при столкновении пассажирской «Газели» с другим автомобилем в Курской области. Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, ДТП произошло в селе Малахово Конышевского района. Выживших — 60-летнего водителя «Газели» и 51-летнюю пассажирку — госпитализировали.

До этого в Красноярском крае автомобиль врезался в колонку на заправке, после чего кузов разломался пополам. По предварительной информации, водитель легкового транспортного средства не справился с управлением и погиб.