Россиян предупредили о резком росте цен на такси Зарипова: такси подорожает на 30% из-за перехода на отечественные машины

Стоимость поездок на такси в России вырастет почти на треть с 2026 года, сообщает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», это связано с новыми поправками, которые обязывают таксопарки перейти на использование отечественных автомобилей.

Если законодатели не услышат наши чаяния с точки зрения смены собственника автомобиля и не будет строчки для самозанятых, то цены могут подняться на 30%, — пояснила она.

Ранее сообщалось, что такси в России могут уйти в серую зону из-за роста стоимости машин, высоких кредитных ставок и нового порядка расчета НДС. Общественный совет по развитию такси направил обращения в Минэкономразвития и Минфин с просьбой снизить НДС на 50%.

В свою очередь автоэксперт Дмитрий Попов пояснил, что российские таксопарки не станут распродавать подержанные иномарки. По его словам, найдется мало желающих приобрести иномарку, которую эксплуатировали «и в хвост и в гриву», скорее всего, машины пустят на запчасти.