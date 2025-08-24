Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 16:10

Раскрыто, сколько украинцев за год пытались сбежать из страны

Более 13 тысяч украинцев за год пытались незаконно пересечь границу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С начала 2025 года на Украине были задержаны более 13 тысяч граждан, пытавшихся незаконно пересечь границу, сообщил представитель Государственной пограничной службы страны Андрей Демченко в эфире YouTube-канала «Новости Live». Он отметил резкий рост таких попыток на фоне планов властей ввести уголовную ответственность за это нарушение.

В целом за разные правонарушения с начала этого года было задержано больше 13 тыс. граждан, которые нарушали законодательство, пытались незаконно пересечь границу, — сказал Демченко.

Представитель погранслужбы заявил, что в последние дни зафиксировано существенное увеличение попыток нелегального пересечения границы — в два-три раза. Он подчеркнул, что пограничники ежедневно задерживают нарушителей как непосредственно на границе, так и в приграничных районах. Демченко констатировал, что административная ответственность не оказывает сдерживающего эффекта.

Ранее стало известно, что количество военнослужащих ВСУ, дезертировавших в Румынию с начала специальной военной операции, достигло масштабов армейского корпуса. По словам источников в силовых структурах, число дезертиров достигает 26 тысяч.

Украина
побеги
границы
украинцы
