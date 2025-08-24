Голосование на референдуме о статусе Крыма на одном из избирательных участков Севастополя, 2014 год

Украина может существовать как государство при условии признания выбора жителей регионов, которые проголосовали на референдумах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News. По его словам, Киев не имеет права навязывать свою волю людям, определившим свою принадлежность к русской культуре.

Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей. Людей, которых они называют «террористами», «особями», которые на нескольких референдумах в Новороссии, Донбассе, Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу — уничтожить все русское, — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что демократия предполагает право на голосование и свободное волеизъявление. По его словам, жители указанных регионов воспользовались этим правом и выразили свою позицию.

Ранее Лавров заявил о де-факто признании президента Украины Владимира Зеленского главой режима и готовности Москвы к встрече с ним. При этом дипломат отметил нелегитимность украинского лидера по конституции.