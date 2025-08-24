Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 17:06

Лавров назвал условие существования Украины

Лавров: Украина может существовать при признании выбора жителей регионов

Голосование на референдуме о статусе Крыма на одном из избирательных участков Севастополя, 2014 год Голосование на референдуме о статусе Крыма на одном из избирательных участков Севастополя, 2014 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Украина может существовать как государство при условии признания выбора жителей регионов, которые проголосовали на референдумах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News. По его словам, Киев не имеет права навязывать свою волю людям, определившим свою принадлежность к русской культуре.

Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей. Людей, которых они называют «террористами», «особями», которые на нескольких референдумах в Новороссии, Донбассе, Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу — уничтожить все русское, — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что демократия предполагает право на голосование и свободное волеизъявление. По его словам, жители указанных регионов воспользовались этим правом и выразили свою позицию.

Ранее Лавров заявил о де-факто признании президента Украины Владимира Зеленского главой режима и готовности Москвы к встрече с ним. При этом дипломат отметил нелегитимность украинского лидера по конституции.

Украина
Сергей Лавров
новые регионы
украинцы
