Mia Boyka раскрыла подробности своего райдера Певица Mia Boyka рассказала, что в ее райдер входят любимые лимонады

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) в эфире телеканала RU.TV рассказала, что в ее райдер обязательно входят любимые лимонады. По мнению исполнительницы, ее требования к организаторам выступлений достаточно скромные.

Если какой-то организатор не может предоставить машину определенного класса я спокойно проедусь и классом ниже, как и моя команда. Из нас никто не избалован, — призналась Mia Boyka.

Певица отметила, что в ее райдер не входят алкогольные напитки и кальян. По словам исполнительницы, она и ее команда придерживается здорового образа жизни.

Ранее в эфире шоу «Наша новая музыка» Mia Boyka высказала возмущение по поводу розовой футболки одного из конкурсантов. Она заявила, что этот цвет не подходит мужчинам и они не должны использовать его при выборе одежды.