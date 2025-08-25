Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:25

Mia Boyka раскрыла подробности своего райдера

Певица Mia Boyka рассказала, что в ее райдер входят любимые лимонады

Mia Boyka Mia Boyka Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) в эфире телеканала RU.TV рассказала, что в ее райдер обязательно входят любимые лимонады. По мнению исполнительницы, ее требования к организаторам выступлений достаточно скромные.

Если какой-то организатор не может предоставить машину определенного класса я спокойно проедусь и классом ниже, как и моя команда. Из нас никто не избалован, — призналась Mia Boyka.

Певица отметила, что в ее райдер не входят алкогольные напитки и кальян. По словам исполнительницы, она и ее команда придерживается здорового образа жизни.

Ранее в эфире шоу «Наша новая музыка» Mia Boyka высказала возмущение по поводу розовой футболки одного из конкурсантов. Она заявила, что этот цвет не подходит мужчинам и они не должны использовать его при выборе одежды.

певицы
райдеры
артистки
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.