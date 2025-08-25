В Госдуме заявили о страхе Зеленского перед встречей с Путиным

В Госдуме заявили о страхе Зеленского перед встречей с Путиным Депутат Миронов: Зеленский боится своей отставки после переговоров с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский боится переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и поэтому пытается их сорвать, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, этот страх связан с возможной потерей главой Украины власти после мирного урегулирования.

Владимир Зеленский пытается путем провокаций сорвать переговоры с РФ, потому что они неизбежно приведут к его отставке, — сказал Миронов.

Депутат отметил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский согласился на встречу с Путиным и обсуждение вопроса территорией. Но потом его риторика изменилась: он стал угрожать Венгрии, также была атакована Курская АЭС, добавил Миронов.

Ранее Зеленский заявил, что украинская и американская стороны встретятся в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он также отмечал, что 25 августа встретится со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, чтобы обсудить будущую встречу с российской стороной.

До этого издание Steigan сообщило, что Трамп ведет двойную политику в вопросе украинского конфликта. По мнению автора публикации, США параллельно обсуждают мирное урегулирование с Россией и убеждают европейские страны направить войска на территорию Украины.