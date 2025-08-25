Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:19

В Госдуме заявили о страхе Зеленского перед встречей с Путиным

Депутат Миронов: Зеленский боится своей отставки после переговоров с Путиным

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский боится переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и поэтому пытается их сорвать, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, этот страх связан с возможной потерей главой Украины власти после мирного урегулирования.

Владимир Зеленский пытается путем провокаций сорвать переговоры с РФ, потому что они неизбежно приведут к его отставке, — сказал Миронов.

Депутат отметил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский согласился на встречу с Путиным и обсуждение вопроса территорией. Но потом его риторика изменилась: он стал угрожать Венгрии, также была атакована Курская АЭС, добавил Миронов.

Ранее Зеленский заявил, что украинская и американская стороны встретятся в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он также отмечал, что 25 августа встретится со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, чтобы обсудить будущую встречу с российской стороной.

До этого издание Steigan сообщило, что Трамп ведет двойную политику в вопросе украинского конфликта. По мнению автора публикации, США параллельно обсуждают мирное урегулирование с Россией и убеждают европейские страны направить войска на территорию Украины.

Россия
Сергей Миронов
Украина
Владимир Путин
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев рассказал о важности внедрения ИИ и сохранения живого диалога
Военэксперт ответил, какая страна заменит Польшу в оплате Starlink для ВСУ
Детсады, завод кофемашин в труху? По каким объектам РФ бьет на самом деле
На Украине призвали заблокировать российскую музыку
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы неприятные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.