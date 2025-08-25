Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:23

Администрация Трампа отзовет из США вакцины от COVID-19

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от использования мРНК-вакцин от COVID-19 в стране, передает портал The Daily Beast. Ликвидация препаратов произойдет в течение нескольких месяцев.

Это может произойти в несколько этапов, включая изучение дополнительных данных, — рассказал изданию британский кардиолог Асим Малхотр.

Вопреки научному консенсусу медик утверждал, что препараты опаснее, чем сам вирус. Скептицизм основан на исследовании в журнале Vaccine 2022 года. Ученые фиксировали «серьезные нежелательные явления, зарегистрированные при клинических испытаниях мРНК-вакцин Pfizer и Moderna от COVID-19 у взрослых». При этом большая часть научного сообщества опровергла эти данные, добавили в издании.

Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что новый штамм COVID-19 «стратус» по заразности не отличается от прошлого. По словам специалиста, распространение штамма не превосходит варианты вируса времен пандемии.

Дональд Трамп
США
коронавирус
вакцины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев рассказал о важности внедрения ИИ и сохранения живого диалога
Военэксперт ответил, какая страна заменит Польшу в оплате Starlink для ВСУ
Детсады, завод кофемашин в труху? По каким объектам РФ бьет на самом деле
На Украине призвали заблокировать российскую музыку
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы неприятные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.