Администрация Трампа отзовет из США вакцины от COVID-19

Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от использования мРНК-вакцин от COVID-19 в стране, передает портал The Daily Beast. Ликвидация препаратов произойдет в течение нескольких месяцев.

Это может произойти в несколько этапов, включая изучение дополнительных данных, — рассказал изданию британский кардиолог Асим Малхотр.

Вопреки научному консенсусу медик утверждал, что препараты опаснее, чем сам вирус. Скептицизм основан на исследовании в журнале Vaccine 2022 года. Ученые фиксировали «серьезные нежелательные явления, зарегистрированные при клинических испытаниях мРНК-вакцин Pfizer и Moderna от COVID-19 у взрослых». При этом большая часть научного сообщества опровергла эти данные, добавили в издании.

Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что новый штамм COVID-19 «стратус» по заразности не отличается от прошлого. По словам специалиста, распространение штамма не превосходит варианты вируса времен пандемии.