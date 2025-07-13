«Сатанисты не против»: на Западе сделали прогноз о поражении ВСУ Профессор Малинен: ВСУ потерпят поражение к концу 2025 года

Украинские военные потерпят поражение к концу 2025 года, написал в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он назвал западных политиков «сатанистами», которые стремятся к развалу России.

Необходимо понимать, что при таких темпах Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года. Сатанисты, которые нами руководят, не против, потому что считают, что это ослабит Россию, — написал ученый.

Ранее силовики рассказали, что подразделения ВСУ понесли значительные потери в Харьковской области. По словам источника, штурмовые подразделения 425-го отдельного полка ВС Украины, срочно передислоцированные с учебных полигонов Львовской области, были вынуждены отступить из района Мелового в направлении Хатнего.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Часове Яре Донецкой Народной Республики российские войска существенно продвинулись за последние семь дней. В настоящее время под контролем ВС РФ находится практически весь город, за исключением Шевченковского района. Эксперт обратил внимание, что, хотя общая численность украинской группировки в этом районе не изменилась, ее боеспособность значительно снизилась.