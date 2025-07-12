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12 июля 2025 в 10:18

ВСУ отступают с одного из направлений СВО из-за колоссальных потерь

Штурмовики ВСУ понесли серьезные потери у Мелового

Фото: Социальные сети

Подразделения ВСУ понесли значительные потери в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, штурмовые подразделения 425-го отдельного полка ВС Украины, срочно передислоцированные с учебных полигонов Львовской области, были вынуждены отступить из района Мелового в направлении Хатнего.

Допросы военнопленных показали, что противник пытался отбить утраченные позиции на данном участке фронта силами нескольких штурмовых групп 425-го ошп, экстренно переброшенных с полигонов Львовской области. Понеся колоссальные потери, командование ВСУ вывело штурмовиков в район Хатнего, — сказал источник.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о выявлении иностранных наемников из шести стран НАТО в составе украинских подразделений под Харьковом. Специалист подчеркнул, что радиоразведка зафиксировала присутствие именно профессиональных военных, а не добровольцев.

До этого Марочко заявил, что в Часов Яре Донецкой Народной Республики российские войска существенно продвинулись за последние семь дней. В настоящее время под контролем ВС РФ находится практически весь город, за исключением Шевченковского района. Эксперт обратил внимание, что хотя общая численность украинской группировки в этом районе не изменилась, ее боеспособность значительно снизилась.

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