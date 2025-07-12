Стало известно о значительных успехах армии России в Часове Яре Военэксперт Марочко заявил, что ВС России почти целиком контролируют Часов Яр

Вооруженные силы России значительно продвинулись в Часове Яре Донецкой Народной Республики за последнюю неделю, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, военнослужащие контролируют практически весь город. Противник удерживается лишь один район — Шевченковский. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается еще Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии, — сказал Марочко.

При этом численность украинской группировки в Часове Яре, продолжил эксперт, остается примерно на одном уровне. Однако он отметил, что качественный состав солдат серьезно пострадал.

Все более-менее подготовленные силы и резервы были отправлены из Часова Яра как раз на Сумское направление, — заключил Марочко.

В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска улучшили свои позиции в Часове Яре и на Краснолиманском направлении. По его словам, сражения также гремят и в районе населенного пункта Ступочки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.