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15 июля 2025 в 07:30

Синоптик объяснила, что спасает москвичей от аномальной жары

Синоптик Позднякова: облака защищают застроенную Москву от перегрева

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Облака защищают застроенную Москву от перегрева в аномальную жару, заявила NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, из-за плотной застройки город нагревается сильнее, чем раньше, но облачность смягчает воздействие солнечных лучей. Она также отметила, что жаркий воздух, пришедший из Ирана и Ирака, где температура достигает 45 градусов, продолжает влиять на погоду в столице

Чтобы Москве остыть, нужно какое-то время. У нас город высотный, поэтому площадь, на которую падают солнечные лучи, значительно увеличилась по сравнению с той Москвой, которая была когда-то. С каждым днем этот жаркий воздух, который пришел к нам из Ирана и Ирака, где температура доходит до 45 градусов, трансформируется под лучами солнца. Сейчас ситуация несколько изменилась: погода стала более облачной. Облачность уберегает от дополнительного прогрева и без того жаркой воздушной массы, — пояснила Позднякова.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что в течение следующих 50 лет средняя летняя температура в России поднимется минимум на два-три градуса. По его словам, за последние полвека уже произошло аналогичное климатическое изменение.

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