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14 июля 2025 в 09:56

Россиянам пообещали еще более жаркое лето

Климатолог Кокорин: лето в России в течение 50 лет потеплеет на два-три градуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В течение следующих 50 лет средняя летняя температура в России поднимется минимум на два-три градуса, сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. По его словам, которые приводит РИА Новости, за последние полвека уже произошло аналогичное климатическое изменение.

Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, <…> лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы, — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве побит рекорд тепла для 12 июля, так как погода в столице достигла +34,6 градуса. По его словам, предыдущий наивысший показатель для этого дня принадлежал 1903 году, когда воздух прогрелся до +34,5 градуса.

В свою очередь климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок предположил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. По его предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления.

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