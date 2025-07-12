В Москве впервые за 120 лет побит рекорд температуры Вильфанд: температура +34,6 в Москве побила рекорд 122-летней давности

В Москве побит рекорд тепла для 12 июля, так как погода в столице достигла +34,6 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, предыдущий наивысший показатель для этого дня принадлежал 1903 году, когда воздух прогрелся до +34,5 градуса.

Только что побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура 34,5 градуса, сейчас уже 34,6. Это характеристика экстремальной погоды, — поделился Вильфанд.

Синоптик добавил, что новых рекордов ждать не стоит. С воскресенья, 13 июля, погода в Москве будет постепенно становиться холоднее.

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщал, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. По его предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления. Он добавил, что жаркая погода ожидается в течение всего августа.