Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 17:46

В Москве впервые за 120 лет побит рекорд температуры

Вильфанд: температура +34,6 в Москве побила рекорд 122-летней давности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве побит рекорд тепла для 12 июля, так как погода в столице достигла +34,6 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, предыдущий наивысший показатель для этого дня принадлежал 1903 году, когда воздух прогрелся до +34,5 градуса.

Только что побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура 34,5 градуса, сейчас уже 34,6. Это характеристика экстремальной погоды, — поделился Вильфанд.

Синоптик добавил, что новых рекордов ждать не стоит. С воскресенья, 13 июля, погода в Москве будет постепенно становиться холоднее.

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщал, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. По его предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления. Он добавил, что жаркая погода ожидается в течение всего августа.

Москва
Роман Вильфанд
погода
рекорды
жара
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Скрытая агрессия»: в ГД отреагировали на предложение Макрона по Украине
Белла Хадид удивила фанатов неожиданным снимком
Российская звезда стала игроком белорусского футбольного клуба
Трамп заставил американских инвесторов забыть о восстановлении Украины
Военкор показал эффектный прилет «Герани» по цели в Луцке
Сбивший пешеходов в Москве студент объяснил причину бегства с места ДТП
В Израиле озвучили цель удара ВВС страны по Южному Ливану
Стало известно, от каких комплексов страдает Зеленский
Стало известно, зачем самолет Ан-124 пролетал над Киевом
Над российским регионом за час сбили два дрона ВСУ
В Москве впервые за 120 лет побит рекорд температуры
«Поверьте мне»: Зеленский выступил с заявлением о своем президентстве
Студеный ветер и холод до +10? Погода в Москве в начале августа: чего ждать
ЧП с судном на Волге обернулось трагедией
Девушка Дурова рассказала, как привлечь внимание миллиардера
Названа причина затопления забитого людьми катера под Самарой
Полицейский пострадал от атаки дронов ВСУ в приграничье
Бородина призналась, от кого хочет родить ребенка
Определился победитель Суперфинала КХЛ по хоккею 3x3
Стало известно, к чему Путин призывает Иран по ядерной сделке с США
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.