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15 июля 2025 в 06:00

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 июля 2025 года

15 июля: праздники сегодня в России и мире 15 июля: праздники сегодня в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наступила середина лета — 15 июля 2025 года. Сегодня в России принято лениться и поздравлять людей, без которых нам сложно было бы появиться на свет, а во всем мире — заботиться о будущем человечества. Какие еще есть поводы для торжества и почему в этот день запрещено купаться в реках и озерах — рассказали в нашей новой статье.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

В России 15 июля принято поздравлять людей, без помощи которых многие из нас не появились бы на свет — в стране празднуют Всероссийский день акушера-гинеколога. Этим врачам важно быть не только большими профессионалами, но и очень чуткими к пациентам в их наиболее уязвимые периоды жизни. Праздник призван не только поблагодарить медиков за их труд, но и напомнить всем женщинам, как важно следить за репродуктивным здоровьем и регулярно посещать этих специалистов.

Во всем мире сегодня заботятся о будущих поколениях и отмечают Всемирный день навыков молодежи. Этот праздник напоминает людям, как важно в юном возрасте овладеть умениями, которые в дальнейшем помогут получить достойную работу. В 2025 году темой события станет искусственный интеллект — 15 июля на лекциях и семинарах по всему миру можно будет узнать, как использовать нейросети во благо общества.

Необычные праздники и памятные события

15 июля есть повод для радости у всех бездельников — в России отмечают неофициальный фольклорный праздник День русской лени. В современном мире, где ценится бешеная продуктивность, сознательное бездействие становится бунтом. Русская лень — это не отказ от труда, а право на паузу: перевести дух, подумать или просто побыть собой. Поэтому советуем воспользоваться поводом и отметить этот день лежа на диване с вкусняшками и за просмотром приятного кино.

15 июля празднуют День русской лени 15 июля празднуют День русской лени Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вот какие еще есть необычные праздники сегодня:

  • День смотрения на фонари;

  • День благотворительности социальных сетей;

  • День рисования углем;

  • День мармеладных червячков;

  • День запеченной курицы с апельсинами.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Православная церковь сегодня отмечает праздник положения ризы Богородицы в церкви Влахернской. Это одеяние, некогда принадлежащее Деве Марии, нашли братья Галвин и Кандид в Назарете во время паломничества. Они обманом завладели ризой, подменив ее на подделку, и перевезли реликвию в свою домовую церковь в Константинополе. Оказалось, что святыня творит чудеса — об этом прознали византийский император Лев I и константинопольский патриарх Геннадий I. Тогда братьев обязали поместить ризу в храм Божией Матери на берегу Влахернского залива — так и появился праздник. Кстати, самым известным чудом, которое связывают с ризой Богоматери, стало спасение Константинополя от нападения русов в 860 году.

15 июля девушки на Руси разговаривали с березами 15 июля девушки на Руси разговаривали с березами Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народные приметы 15 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?

Наши предки называли 15 июля Днем Берегини — хранительницы семейного очага и здоровья близких. Особое внимание уделяли березам — считалось, что эти деревья защищают женскую чистоту и благополучие в доме. Девушки в этот день разговаривали с березами и просили у них помощи. Кроме того, поощрялись усердная работа, окончание давно начатых дел и парение в бане с березовыми вениками.

Теперь разберемся, что нельзя делать 15 июля:

  • бездельничать — к головной боли;

  • переезжать и делать перестановку — к беде;

  • ругаться с любимым — к утрате любви;

  • приносить ветки березы в дом — к несчастью;

  • купаться в водоемах — утащат на дно русалки.

Погодные приметы сегодня:

  • роса на листьях утром — к дождю;

  • муравьи в воздухе — к ливню;

  • туман над водой — к солнечной погоде.

Памятные даты и события: что произошло 15 июля в разные годы?

  • В 1795 году Франция приняла новый государственный гимн — Марсельезу. Изначально песню исполняли революционеры, которые свергли монарха. Однако до сих пор она остается главной для страны.

  • В 1869 году в Париже запатентовали маргарин. Изначально эту дешевую альтернативу маслу использовали для питания моряков.

  • В 1916 году в США открылась компания, которая производит самолеты «Боинг». Ее основал инженер Уильям Боинг, а изначально фирма не носила его фамилию и называлась Pacific Aero Products Company.

15 июля ушел из жизни Антон Павлович Чехов 15 июля ушел из жизни Антон Павлович Чехов Фото: Russian Look/Global Look Press

Этот день в истории: кто родился и кто умер 15 июля?

В этот день появились на свет:

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606 год) — знаменитый голландский художник эпохи Возрождения.

Тони Эспозито (1950 год) — итальянский певец и автор покорившего весь мир хита Kalimba De Luna.

Александр Фрай (1979 год) — швейцарский футболист и футбольный тренер. За время профессиональной карьеры он забил 42 гола, за что получил звание лучшего бомбардира страны.

В этот день мир покинули:

Уильям Мортон (1868 год) — американский зубной хирург, который впервые применил анестезию в лечении. В качестве обезболивающего был использован диэтиловый эфир.

Антон Чехов (1904 год) — врач, писатель и драматург, подаривший нам такие произведения, как «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня» и «Вишневый сад».

Джанни Версаче (1997 год) — всемирно известный итальянский модельер и основатель одноименного люксового бренда.

Именины и дни ангела 15 июля: кого не забыть поздравить?

Сегодня именины празднуют Владимир, Генрих, Арсений, Фотий и Ювеналий. Проверьте, нет ли людей с этими именами среди ваших родных и друзей, и не забудьте поздравить их с днем ангела!

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