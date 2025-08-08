Россиянам рассказали, когда в автосалонах свернут скидки Автоэксперт Иванов: скидки на новые машины могут исчезнуть в сентябре

Действующие программы скидок в российских автосалонах, вероятно, сохранятся только до конца августа 2025 года, считает глава департамента продаж компании «Рольф» Николай Иванов. В беседе с РИА Новости он не исключил, что ситуация может измениться уже в сентябре, если интерес покупателей к новым машинам резко вырастет из-за снижения ключевой ставки.

Думаю, уже в сентябре показатели позволят дистрибьюторам постепенно снижать дисконтные программы, а какие-то и просто убрать. Все решит спрос, — добавил Иванов.

Он подчеркнул, что средний размер дисконтирования составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Скидки могут переходить на ту или иную модель внутри брендов, отметил Иванов.

До этого «Автостат» сообщил, что средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия составила 3,14 млн рублей, подержанного — 1,14 млн рублей. По сравнению с первым полугодием 2024 года, цена первых уменьшилась на 2%, вторых — на 3%.

В июне 2025 года самой популярной у россиян машиной с пробегом осталась Lada 2107. За первый месяц лета в России продано почти 10,9 тысячи таких автомобилей.