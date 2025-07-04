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04 июля 2025 в 05:30

Психолог предупредила о серьезной опасности «запойного» просмотра сериалов

Психолог Яушева: зависимость от сериалов приводит к эмоциональному выгоранию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зависимость от сериалов и их «запойный» просмотр приводят к эмоциональному выгоранию, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По ее словам, нервная система устает от перенапряжения и драм, несмотря на то что они вымышленные.

Зависимость от сериалов, на первый взгляд, безобидная, но на самом деле это вполне серьезная форма поведенческой зависимости. Регулярный «запойный» просмотр может нарушать режим сна и бодрствования, ухудшать концентрацию, эмоциональную устойчивость и общее самочувствие. Кроме того, если речь идет о регулярном просмотре драм, это может приводить к эмоциональному выгоранию, потому что нервная система буквально устает от постоянного напряжения, пусть даже и вымышленного, — сказала Яушева.

Она отметила, что сериалы часто становятся способом избежать тревожных мыслей, эмоциональной боли и нерешенных проблем, выполняя функцию «психологического обезболивающего». При этом, уточнила Яушева, данный эффект является краткосрочным, а последствия могут накапливаться. Кроме того, по словам психолога, такая форма зависимости может постепенно вытеснять реальное общение, личные проекты, творчество и движение к целям.

У человека формируется привычка заполнять внутреннюю пустоту не живыми контактами или действиями, а сюжетами, за которыми легко скрыться. Снижается чувствительность к собственной жизни — она может начать казаться скучной на фоне динамики вымышленных историй. Это особенно заметно у людей с высоким уровнем внутренней неудовлетворенности или проблемами поиска смысла жизни. Сериалы тогда становятся своего рода анестезией, но при этом никак не решают первопричину, — добавила Яушева.

Она объяснила, что само по себе увлечение сериалами не является патологией, но нельзя терять контроль над просмотром и отказываться от важных задач. По словам психолога, следует обратиться к специалисту, если при попытке отказаться от данного увлечения возникает сильное раздражение и тревога.

Ранее психолог Елена Масолова заявила, что просмотр фильмов ужасов помогает безопасно проживать страхи и работать с неосознанными тревогами. По ее словам, этот жанр кино дает возможность столкнуться с пугающими темами в контролируемой обстановке, что может быть полезно для психического здоровья.

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