В Британии испугались отпускать Зеленского одного на переговоры с Россией

В Британии испугались отпускать Зеленского одного на переговоры с Россией Экс-глава МО Британии Уоллес: Трамп и Путин могут запугать Зеленского на встрече

Великобритания должна участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы предотвратить «запугивание» президента Владимира Зеленского со стороны лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил экс-глава Минобороны королевства Бен Уоллес. По его словам, которые передает The Telegraph, украинскому президенту потребуется поддержка, чтобы «дать отпор».

Уоллес также высказал опасения, что глава Белого дома может «принудить» Киев делать то, чего он на самом деле не хочет. В свою очередь Лондон готов гарантировать, что Украина не пойдет на неудовлетворительную сделку, добавил он.

Я думаю, именно поэтому в НАТО есть две другие ядерные державы — Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы в переговорах присутствовала европейская держава, — пояснил он.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что президент Украины может даже не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только Владимир Путин. По его словам, и Киев, и Вашингтон выглядят незаинтересованными в достижении мира.