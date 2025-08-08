Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 08:40

Стала известна причина массового смертельного отравления чачей на Кубани

Метиловый спирт обнаружили в пробах смертельно опасной чачи в Краснодарском крае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В пробах чачи, из-за которой произошло массовое отравление в Краснодарском крае, обнаружили метиловый спирт, сообщает Telegram-канал Mash. Этот компонент практически невозможно отличить от этанола, который используется при изготовлении алкогольной продукции. Оба вещества бесцветны и одинаково пахнут, но метанол в разы токсичнее.

По данным источника, опасное вещество попало в напитки через побочные масла, образующиеся при кустарном производстве вина и других спиртных напитков. Производители фальсификата, как утверждается, поставляли его по всей России через службы доставки. Раньше покупатели не жаловались на качество, но в последнее время стали замечать отклонения в составе и вкусе.

Ранее медицинский блогер, токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, комментируя гибель 10 человек от алкогольного напитка, объяснил в беседе с NEWS.ru, что метанол смертельно опасен. Он уточнил, что для организма представляет угрозу не само вещество, а продукты его метаболизма.

До этого суд в Сочи арестовал двух продавцов по уголовному делу об отравлении алкоголем. Срок меры — 1 месяц 30 суток, таким образом они проведут в СИЗО до 4 октября. В результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе, по предварительной информации, погибли не менее 10 человек.

