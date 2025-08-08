Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трамп одним решением сильно ударил по экономике Швейцарии

FT: новые пошлины США на золотые слитки ударят по экономике Швейцарии

Килограммовые золотые слитки вошли в список товаров, на которые президент США Дональд Трамп ввел пошлины, сообщила газета The Financial Times. Там отметили, что это решение сильно ударит по экономике Швейцарии, так как страна считается крупнейшим в мире центром по переработке этого металла.

Журналисты добавили, что золото — один из основных товаров, которые Швейцария поставляет США. Кроме того, торговля на рынке фьючерсов на золото Comex в основном проходит в слитках массой 1 кг.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не смогла добиться результатов во время визита в Вашингтон. Как сообщает газета Tribune de Genеve (TDG), глава Белого дома Дональд Трамп отказался встречаться со швейцарской делегацией.

По данным издания, переговоры оказались безрезультатными после решения США ввести 39-процентные пошлины на швейцарские товары. Трамп не уделил представителям Берна «даже пяти минут», отмечает TDG. Единственным достижением визита стала встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

