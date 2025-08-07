Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:50

Лидер европейской страны напрасно съездила в США

TDG: швейцарский президент не добилась результатов во время визита в Вашингтон

Карин Келлер-Зуттер Карин Келлер-Зуттер Фото: Uwe Lein/dpa/Global Look Press

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не смогла добиться результатов во время визита в Вашингтон. Как сообщает газета Tribune de Genеve (TDG), глава Белого дома Дональд Трамп отказался встречаться со швейцарской делегацией.

По данным издания, переговоры оказались безрезультатными после решения США ввести 39-процентные пошлины на швейцарские товары. Трамп не уделил представителям Берна «даже пяти минут», отмечает TDG. Единственным достижением визита стала встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

В понедельник, 4 августа, стало известно о введении Вашингтоном рекордных пошлин для европейской страны. Это решение последовало после телефонного разговора лидеров, который СМИ назвали «катастрофическим». Ситуация вызвала обеспокоенность в швейцарских деловых кругах.

Ранее Bloomberg сообщил, что политики из разных партий в Швейцарии добиваются отмены заказа на 30 американских истребителей F-35A у военной корпорации Lockheed Martin. По данным агентства, решение принято после того, как Дональд Трамп ввел одни из самых жестких пошлин для швейцарских товаров.

США
Дональд Трамп
Швейцария
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.