Лидер европейской страны напрасно съездила в США TDG: швейцарский президент не добилась результатов во время визита в Вашингтон

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не смогла добиться результатов во время визита в Вашингтон. Как сообщает газета Tribune de Genеve (TDG), глава Белого дома Дональд Трамп отказался встречаться со швейцарской делегацией.

По данным издания, переговоры оказались безрезультатными после решения США ввести 39-процентные пошлины на швейцарские товары. Трамп не уделил представителям Берна «даже пяти минут», отмечает TDG. Единственным достижением визита стала встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

В понедельник, 4 августа, стало известно о введении Вашингтоном рекордных пошлин для европейской страны. Это решение последовало после телефонного разговора лидеров, который СМИ назвали «катастрофическим». Ситуация вызвала обеспокоенность в швейцарских деловых кругах.

Ранее Bloomberg сообщил, что политики из разных партий в Швейцарии добиваются отмены заказа на 30 американских истребителей F-35A у военной корпорации Lockheed Martin. По данным агентства, решение принято после того, как Дональд Трамп ввел одни из самых жестких пошлин для швейцарских товаров.