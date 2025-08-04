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04 августа 2025 в 13:35

Швейцарии дали совет после «катастрофического» разговора с Трампом

Аналитик Левченко: странам Запада стоит меньше сотрудничать с США из-за Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Странам Запада следует ограничить сотрудничество с США из-за главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Владимир Левченко, комментируя телефонный разговор американского главы с лидером Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. По его мнению, президент США подорвал экономику во время своего первого срока и сейчас пожинает плоды.

С самого начала, когда Трамп выиграл выборы, то есть еще не в момент инаугурации, он начал заявлять о пошлинах. Это ожидаемо, зная, кто он такой. Еще в 2017 году Трамп взорвал фундамент американской экономики, и все проблемы, которые ему достались, — его, а не [Джо] Байдена (экс-глава США. — NEWS.ru). Поэтому здесь очень простой подход. [Западу] надо как можно меньше иметь дело с американской экономикой, с американской финансовой системой, вообще со всем американским. То есть, как говорится, не тронь то, что плохо пахнет, и пахнуть оно не будет, — сказал Левченко.

Ранее появилась информация, что за день до объявления о новых пошлинах Трамп провел «катастрофический разговор» с Келлер-Зуттер. Беседа глав США и Швейцарии длилась полчаса.

США
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Запад
Дональд Трамп
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
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Александр Ефимов
А. Ефимов
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