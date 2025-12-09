Генштаб армии Белоруссии сравнил обстановку вокруг страны с 1941 годом

Нынешняя обстановка вокруг Белоруссии тяжелее, чем была в преддверии начала Великой Отечественной войны в июне 1941 года, заявил начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко по итогам заседания Совета безопасности. По его словам, которые приводит агентство Белта, страны-соседи стали сильнее экономически, интеллектуально, а также в плане вооружения.

Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника, — сказал Муравейко.

Вместе с этим замминистра признал, что факторы, которые влияли на обстановку в 1941 году, в наши дни не играют столь же большой роли. Так, по словам Муравейко, сегодня преобладают взаимные претензии и санкционная политика.

Муравейко констатировал, что западные соседи Белоруссии активно готовятся к войне. По его словам, страны активировались в проведении мероприятий по совершенствованию и развитию вооруженных сил.