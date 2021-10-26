Лера Кудрявцева ответила на упрёк об участии в «похищении» Светличной

Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева заявила NEWS.ru, что не имеет отношения к исчезновению Светланы Светличной, которую сотрудники угрозыска нашли в киностудии им. Горького, где снимается ряд телешоу, в том числе проект НТВ. По словам Кудрявцевой, сотрудники её передачи не похищали актрису, а саму ситуацию назвала «кошмаром, до которого мы ещё не доходим». Таким образом ведущая НТВ ответила на упрёки пользователей Сети, которые предположили участие «пропавшей» актрисы в шоу Кудрявцевой. Однако редактор «Секрета на миллион» подтвердил, что съёмки со Светличной стояли в графике передачи.

Господи, кошмар! Мы до такого (до «похищения» героя. — NEWS.ru) ещё не доходим! — заявила Кудрявцева.

Однако ранее один из редакторов «Секрета на миллион» в частной беседе с NEWS.ru подтвердил, что «Светличная действительно значилась в наших планах в качестве главной героини». По его словам, Кудрявцева как ведущая проекта «может быть не в курсе нюансов подготовительного периода». Он напомнил о съёмках нашумевшей скандальной передачи — исповеди дочери певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной зимой 2020 года.

Тогда Татьяна тоже «исчезла». Для поиска дочери Любовь Успенская наняла частного детектива. А вскоре стало известно, что Плаксина уехала с редакторами программы «Звёзды сошлись» на НТВ, которую также ведёт Лера Кудрявцева. Уже после съёмок ведущая НТВ извинилась перед певицей, сказав, что о скандальной теме передачи сама узнала «за пять минут до начала съёмок».

Ранее сотрудники уголовного розыска нашли Светлану Светличную, об исчезновении которой стало известно 22 октября, на территории киностудии им. Горького на улице Эйзенштейна в Москве. Актриса оказалась жива и здорова.