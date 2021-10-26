Сотрудники угрозыска нашли пропавшую Светлану Светличную

Сотрудники уголовного розыска нашли пропавшую актрису Светлану Светличную. Как пишут «Известия», артистка находилась в студии, где участвовала в съёмках ток-шоу. Женщина жива и здорова.

По данным издания, артистку обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна.

Об исчезновении 81-летней Светличной стало известно 22 октября, в полицию обратились её родственники. В тот день её видели на киностудии имени Горького, тогда же звезде «Бриллиантовой руки» вызвали скорую помощь, однако госпитализация ей не потребовалась.

Также сообщалось, что к поискам пропавшей актрисы подключились волонтёры «Лиза Алерт». В ориентировке отмечалось, что актриса может быть дезориентирована. Кроме того, полицейские установили личность мужчины, который подвозил Светличную на машине перед тем, как она исчезла. Они доставили водителя на допрос.

После перенесённой травмы и инсульта Светлана Светличная страдает потерей памяти, у неё также отмечаются признаки деменции. Подруга актрисы, заслуженная артистка России Инна Выходцева, обвинила в пропаже её сына. По мнению артистки, мужчина должен был позаботиться о матери, наняв для неё сиделку или помощницу по хозяйству.