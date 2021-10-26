Полиция допросит водителя, подвозившего Светличную перед её исчезновением

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, который последним подвозил Светлану Светличную перед тем, как она пропала. Он доставлен на допрос, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на источник. Поиски 81-летней актрисы ведутся с 22 октября после того, как в полицию обратились ей родственники.

Утром его доставили в следственный отдел для беседы, — сказал собеседник телеканала.

Звезда советского кинематографа Светличная ранее была объявлена в розыск в Москве. Сын актрисы Алексей Ивашов, заметив, что мать долгое время не выходит на связь, обратился в полицию. Заявление написала также одна из родственниц артистки.

Ранее сообщалось, что после перенесённой травмы и инсульта Светличная страдает потерей памяти, у неё также отмечаются признаки деменции. Подруга актрисы, заслуженная артистка России Инна Выходцева, обвинила в пропаже её сына. По мнению артистки, мужчина должен был позаботиться о 81-летней Светличной, наняв для неё сиделку или помощницу по хозяйству.