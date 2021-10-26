Полиция допросит водителя, подвозившего Светличную перед её исчезновением
Анна Акимова
Анна Акимова
10:54, 26 октября 2021
Светлана СветличнаяФото: Александр Щербак/ТАСС
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Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, который последним подвозил Светлану Светличную перед тем, как она пропала. Он доставлен на допрос, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на источник. Поиски 81-летней актрисы ведутся с 22 октября после того, как в полицию обратились ей родственники.
Утром его доставили в следственный отдел для беседы, — сказал собеседник телеканала.
Звезда советского кинематографа Светличная ранее была объявлена в розыск в Москве. Сын актрисы Алексей Ивашов, заметив, что мать долгое время не выходит на связь, обратился в полицию. Заявление написала также одна из родственниц артистки.
Ранее сообщалось, что после перенесённой травмы и инсульта Светличная страдает потерей памяти, у неё также отмечаются признаки деменции. Подруга актрисы, заслуженная артистка России Инна Выходцева, обвинила в пропаже её сына. По мнению артистки, мужчина должен был позаботиться о 81-летней Светличной, наняв для неё сиделку или помощницу по хозяйству.