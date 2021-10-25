В московской полиции отреагировали на информацию об исчезновении Светличной

В Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве подтвердили NEWS.ru информацию, что житель мегаполиса 24 октября обратился в полицию с сообщением о том, что «его мать 1940 года рождения не выходит на связь» с 21 октября 2021-го. Так в ведомстве прокомментировали публикацию «Московского Комсомольца» об исчезновении 81-летней актрисы Светланы Светличной. В материале отмечается, что в её квартире в Погонном проезде (район Богородское) артистку не нашли, а заявление написал сын кинозвезды эпохи СССР.
24 октября в УМВД России по району Богородское города Москвы от жителя Москвы поступило сообщение о том, что с 21.10.2021 не выходит на связь его мать 1940 года рождения. Её местонахождение неизвестно. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры по розыску пропавшей женщины, — заявили в ведомстве.
В «Московском Комсомольце»
Ранее Светличная рассказала, что помирилась с родными в свой день рождения, и заявила, что уходит от светской жизни, предпочитая находиться в кругу близких.