В московской полиции отреагировали на информацию об исчезновении Светличной

В Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве подтвердили NEWS.ru информацию, что житель мегаполиса 24 октября обратился в полицию с сообщением о том, что «его мать 1940 года рождения не выходит на связь» с 21 октября 2021-го. Так в ведомстве прокомментировали публикацию «Московского Комсомольца» об исчезновении 81-летней актрисы Светланы Светличной. В материале отмечается, что в её квартире в Погонном проезде (район Богородское) артистку не нашли, а заявление написал сын кинозвезды эпохи СССР.

24 октября в УМВД России по району Богородское города Москвы от жителя Москвы поступило сообщение о том, что с 21.10.2021 не выходит на связь его мать 1940 года рождения. Её местонахождение неизвестно. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры по розыску пропавшей женщины, — заявили в ведомстве.

В «Московском Комсомольце» отметили , что ранее на съёмках на Светличную упал софит. Из-за травмы у актрисы появились признаки деменции. Впоследствии звезду «Бриллиантовой руки» госпитализировали в одну из московских клиник. Точный диагноз артистки врачи не назвали, однако стало известно, что у артистки были проблемы с памятью и восприятием реальности.

Ранее Светличная рассказала, что помирилась с родными в свой день рождения, и заявила, что уходит от светской жизни, предпочитая находиться в кругу близких.