«Пересмотрела образ жизни»: Светличная помирилась с родными

https://static.news.ru/photo/c791c6f2-bc89-11eb-a30f-96000091f725_660.jpg Светлана Светличная Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Актриса Светлана Светличная в беседе с изданием «7 Дней» рассказала, что помирилась с родными, которые навестили её в день рождения.

В 2020 году артистка не смогла с размахом отметить свой юбилей из-за карантина. По её словам, режим самоизоляции дался ей сложно — она почти ни с кем не виделась и несколько раз попадала в больницу из-за плохого самочувствия. Однако в итоге она стала тщательнее следить за здоровьем и решить разногласия с семьёй.

За этот год я во многом пересмотрела свой образ жизни, сократила круг общения, занялась здоровьем. Меня сейчас не интересует светская жизнь, я не стремлюсь к новым знакомствам. Единственное, чего хочу, — чтобы погода была хорошая и чтобы поменьше было переживаний вокруг, — поделилась Светличная.

Актриса отметила, что очень рада примирению с семьёй сына и налаживанию тёплых отношений.

Ранее Светличная рассказала, с какими последствиями столкнулась после травмы головы, которую она получила во время одного из интервью. По словам артистки, если бы не это происшествие, сейчас она бы не только читала стихи, но и танцевала.