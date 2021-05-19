«Я сегодня калека»: Светличная рассказала о последствиях травмы головы

https://static.news.ru/photo/80cb2b0a-b93c-11eb-86af-96000091f725_660.jpg Светлана Светличная Фото: vk.com/svetvsegdaofficial

Актриса Светлана Светличная рассказала, с какими последствиями столкнулась после травмы головы, которую она получила во время одного из интервью, пишет KP.RU.

По словам артистки, если бы не это происшествие, сейчас она бы не только читала стихи, но и танцевала.

Я сегодня калека. Забываю, куда положила телефон, зарядку для него. Что-то произошло в голове. Это удар во всех смыслах слова. Но я постепенно возвращаюсь к той Светлане, которую я знаю. Спасибо докторам, — поделилась Светличная.

Инцидент произошёл около года назад во время съёмок программы об актёре Владиславе Дворжецком. Актриса давала интервью во дворе своего дома, когда на неё упал осветительный прибор.

То ли они его не закрепили, то ли порыв ветра был сильный. <...> Я думала, что не выживу. Кричала на всю Москву, даже в роддоме такую боль не испытывала. Мне казалось, что мою голову разбило на части. Только что кровь не текла — я ещё подумала: «Хорошо, а то платье пришлось бы выбрасывать», — рассказала артистка.

Светличная добавила , что после случившегося испытывает страх и до сих пор не может прийти в себя.

Ранее сообщалось, что Светличная после ухудшения состояния здоровья заговорила о смерти. Она призналась, что у неё «очень серьёзная история» болезни и ей едва хватает сил вставать с постели.