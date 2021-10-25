Известная актриса обвинила сына Светличной в исчезновении матери

Заслуженная артистка России Инна Выходцева, подруга пропавшей в Москве Светланы Светличной, заявила NEWS.ru, что считает её сына Алексея Ивашова виновным в исчезновении матери. По мнению известной актрисы, мужчина должен был позаботиться о 81-летней Светличной, страдающей потерей памяти, и нанять для неё сиделку или помощницу по хозяйству.

Свете 81 год. Я не врач, чтобы делать выводы и ставить диагнозы, но наши знакомые замечали у неё признаки деменции. Мне она жаловалась на провалы в памяти. Исключено, чтобы сын (Светланы Светличной. — NEWS.ru) был не в курсе состояния здоровья матери. Если она потерялась, то это его вина. Он взрослый человек, пора задуматься над своим отношением к матери, — заметила Выходцева.

Актриса напомнила, как некоторое время назад исчезла другая звезда советского кино — Тамара Сёмина. Инна Выходцева подчеркнула, что у «Сёминой нет детей, некому присматривать и помогать ей. А у Светличной полно родни».

В таком почтенном возрасте человека нельзя оставлять одного. Как минимум, нужно взять помощницу по хозяйству, компаньонку или сиделку. А Света, насколько мне известно, жила одна. Этим должен быть озаботиться сын, если он живёт отдельно и, как жаловалась Света, крайне редко звонит матери. Однако сын не озаботился, — рассказала подруга Светличной.

Сама Инна Выходцева после гибели единственного сына Никиты (он был переводчиком и погиб при цунами во время служебной командировки в Доминиканскую Республику в 1998 году) и смерти мужа (народный артист России Лев Поляков скончался в 2001 году) живёт с семьёй племянницы.

Помогаем друг другу чем можем. Родные люди должны держаться друг друга. В особенности в нынешнее сложное время, — отметила Выходцева.

NEWS.ru попытался связаться со Светланой Светличной и её сыном Алексеем Ивашовым, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения звезды фильма «Бриллиантовая рука». Однако на телефонные звонки они не ответили.

Ранее Инна Выходцева не исключила, что Светлана Светличная могла разыграть историю со своим исчезновением с целью привлечь к себе внимание, которого ей, по мнению подруги, остро не хватает.