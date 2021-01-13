https://static.news.ru/photo/1ab7d1e2-5596-11eb-8ee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Известная советская и российская актриса Светлана Светличная перестала выходить на связь. Как рассказала её подруга, клинический психолог Елена Перелыгина, она хотела поздравить артистку с Новым годом, но не смогла до неё дозвониться.

Перелыгина звонила по всем возможным номерам, но Светличная так и не ответила. Она опасается, что актриса могла стать жертвой своего доверчивого характера, одиночества и недобросовестных «друзей». Просто представить страшно, чего можно ждать от разных «друзей», кого она по доброте душевной, как я знаю, принимает у себя в гостях, — рассказала Перелыгина «Собеседнику». По мнению друга Светличной Ивана Николаева, артистка, возможно, просто устала и решила сменить номер телефона. Однако Перелыгина уверена, что за молчанием звезды стоит куда более серьёзная причина. Ранее Светлана Светличная рассказала, что боится выходить из дома из-за опасений, что на неё будет совершено очередное покушение. В организации предыдущих попыток убийства они обвиняет своих родственников.

80-летняя актриса рассказала, как в июле её выманили из дома люди, представившиеся журналистами, после чего попытались её убить. Двое мужчин сказали Светличной, что хотят взять у неё интервью во дворе её дома. Но когда она села в кресло, на неё неожиданно упал осветительный прибор.

В октябре Светличная заявила об очередном покушении на её жизнь. Она нашла в квартире шарики с ртутью после визита внучки, которая пришла в гости с незнакомыми людьми. Светличная считает, что её сын, его жена и их дочь попытались отравить её, чтобы получить квартиру в центре Москвы, писал NEWS.ru.