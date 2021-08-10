Подруга звезды «Бриллиантовой руки» рассказала о самочувствии актрисы

Подруга звезды фильма «Бриллиантовая рука» Светланы Светличной рассказала о самочувствии актрисы после получения тяжёлой травмы головы во время интервью. Об этом звёздный психолог Елена Перелыгина рассказала в интервью для 5-tv.ru .

У меня нет сейчас точной информации [состоянии], я сама приболела. Но насколько мне известно, со Светланой Афанасьевной всё нормально, просто она периодически обследуется и следит за состоянием здоровья. Семья сына её опекает. Все мы, когда доживём до её возраста, начнём забываться и путаться, — призналась Перелыгина.

81-летняя Светличная получила травму головы во время интервью, когда на неё упал осветительный прибор. Вскоре звезду «Бриллиантовой руки» госпитализировали в одну из московских клиник. Точный диагноз артистки врачи не назвали, однако стало известно, что у Светличной были проблемы с памятью и восприятием реальности.

Другая подруга Светланы, модель Алёна Кравец, усомнилась в том, что родные актрисы ей помогают, при этом добавив: Светличная точно находится под присмотром врачей.

Ранее Светличная рассказала, что помирилась с родными в свой день рождения, и заявила, что уходит от светской жизни, предпочитая находиться в кругу близких людей.