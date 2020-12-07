«По старушкам гуляющий»: актриса Сёмина раскритиковала Прохора Шаляпина

https://static.news.ru/photo/06cc08a8-387f-11eb-914e-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: shalyapin_official/instagram.com

82-летняя актриса Тамара Сёмина негативно высказалась по поводу музыканта Прохора Шаляпина и звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной.

На шоу телеканала НТВ «Звёзды сошлись» артистка назвала Шаляпина «здоровым дубочком, вызывающим жалость».

Этот Прохор Шаляпин... Маленький, по старушкам гуляющий. Собирающий коллекцию старушек, — возмутилась артистка.

Она также раскритиковала 80-летнюю Светлану Светличную, у которой, по слухам, был роман с Прохором Шаляпиным. Сёмина считает её поведение «наглым и дерзким».

Она не может без публичности. Она даже мальчиков достала. Ну чёрт-те что творится, — негодовала Сёмина.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили, в прошлом известный своими скандальными высказываниями, назвал Шаляпина мракобесом. Это произошло во время YouTube-шоу «Что было дальше?».

Певец некоторое время был женат на бизнес-леди Ларисе Копенкиной, которая был намного старше его, затем Шаляпин встречался с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, а в начале 2020 года закрутил роман с 40-летней женщиной, писал NEWS.ru.