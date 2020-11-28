Подозрение на инсульт у Светличной не подтвердилось

https://static.news.ru/photo/17236b42-3253-11eb-94ac-fa163e074e61_660.jpg Светлана Светличная Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Подозрение на инсульт, с которым актрису Светлану Светличную доставили в больницу на территории Москвы, не подтвердилось. Об этом сама артистка сообщила в разговоре с журналистами в воскресенье, 29 ноября.

Ранее стало известно, что Светличная госпитализирована в Первую Градскую в состоянии средней степени тяжести. По имеющимся сведениям, артистку отвезли в медучреждение с сильной головной болью. В течение года она неоднократно обращалась к докторам за помощью с подобными жалобами, однако от госпитализации отказывалась.

Как подчеркнула Светличная, подозрение на инсульт не оправдалось. Она рассказала, что чувствует себя сейчас уже значительно лучше. По словам артистки, в Первой Градской к ней очень хорошо относятся.

Уже настроение другое, да и надежда есть. Рассчитываю полностью поправиться к весне, — цитирует Светличную телеканал «360».

Заслуженная артистка РСФСР наиболее известна массовому зрителю благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Как ранее передавал NEWS.ru, Светличная заявила, что положительно смотрит на свою госпитализацию. По словам звезды советского кинематографа, это нужно было сделать уже очень давно.