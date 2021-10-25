«Увёз любовник»: подруга Светличной прокомментировала исчезновение актрисы

Заслуженная артистка РФ Инна Выходцева, подруга пропавшей в Москве Светланы Светличной, в беседе с NEWS.ru предположила, что актриса могла разыграть своё исчезновение для привлечения внимания. Она не исключила варианта, при котором вскоре выяснится, что Светличную «увёз любовник за город».

Света непредсказуемая, всегда была такой. Она человек публичный, ей остро не хватает общественного внимания. Она не раз говорила мне: чтобы публика не забывала, надо время от времени устраивать какой-нибудь «спектакль одной артистки», то есть собственный. Может быть, она и сейчас всех разыграла и вскоре выяснится, что она никуда не пропадала и её увёз любовник за город? Теперь это очень модно, — предположила Выходцева.

NEWS.ru попытался связаться со Светличной и её сыном Алексеем Ивашовым, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения звезды фильма «Бриллиантовая рука». Однако на телефонные звонки они не ответили.

Ранее в московской полиции подтвердили факт заявления от родственника об исчезновении женщины 1940 года рождения. Предположительно, речь идёт о Светличной.