Актёр Николаев высказался о «пропаже» Светличной

Известная советская актриса, звезда кинематографа Светлана Светличная объявлена в розыск в Москве. О том, что 81-летняя актриса не выходит на связь и отсутствует дома, сообщили её родные. Заявление об этом в органы правопорядка написала в минувшее воскресенье утром одна из родственниц звезды, которая рассказала, что не общалась с пожилой артисткой с 22 октября, сообщил «МК». В свою очередь актёр Иван Николаев, друг актрисы Светланы Светличной, опроверг информацию о её пропаже.

В полицию также обратился и сын артистки. По его словам, Светличная пропала 21 октября. При этом в квартире, принадлежащей актрисе в Погонном проезде, её не было. Артистку ищет полиция. Однако, по словам Николаева, в этом нет необходимости.

Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живёт в пяти минут езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет, — пояснил актёр в разговоре с РИА Новости.

Волнение вызывает состояние здоровья звезды — после полученной на съёмках травмы, а также из-за случившегося с нею инсульта у Светланы Афанасьевны начались проблемы с памятью, а также есть признаки деменции.

Ранее подруга актрисы рассказала, что после инцидента, произошедшего во время записи интервью, за звездой «Бриллиантовой руки» присматривали родные. Однако подчеркнула, что Светличная действительно имеет проблемы с памятью.