07 мая 2026 в 12:25

Стало известно, сколько людей пропало в Петербурге и Ленобласти в апреле

В Петербурге сообщили о пропаже почти 300 человек

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В апреле 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области пропали 299 человек, из них 199 были найдены живыми, сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». При этом 24 человека обнаружены погибшими. Статус «не найден» по итогам месяца получили 28 человек.

Главным событием месяца представители «ЛизаАлерт» назвали весенние учения отряда, которые прошли возле деревни Овраги Приозерского района. На них собрались 360 добровольцев из восьми регионов, а также собаки, лошади, беспилотники, лодки, вездеходы и даже вертолет.

Главным событием минувшего месяца для нас, конечно, стали большие весенние учения «ЛизаАлерт», прошедшие возле деревни Овраги Приозерского района. На них собрались 360 добровольцев из восьми регионов, а еще собаки, кони, беспилотники, лодки, вездеходы, даже вертолет, — сказано в сообщении.

Ранее правоохранительные органы обнаружили лодку, на которой 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области пропали четверо мужчин. Среди участников роковой рыбалки находились топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и известный застройщик Александр Назаров.

До этого сообщалось, что Лойтера нашли мертвым. Еще одним погибшим оказался Владимир Шиповалов, который был другом семьи топ-менеджера.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

