Дочь Успенской сообщила, что её заперли и отняли телефон

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь обратилась за помощью к поклонникам. Она заявила, что её насильно заперли и отняли телефон, о чём написала в сторис.

Дорогие друзья! Меня заперли и отняли телефон! Помогите! — написала дочь певицы.

Кто её удерживает в неволе и зачем, молодая женщина не сообщает. Также она не называет место, где находится. Но при этом переживает, то сорвётся её концерт, запланированный на 12 сентября.

Последние годы 31-летняя Татьяна Плаксина конфликтовала со знаменитой матерью. Она получила травму, упав с велосипеда, и тяжело переносила негативные изменения во внешности. Плаксина сбежала от матери в США, но потом вернулась и занялась восстановлением внешности и здоровья.

Ранее Любовь Успенская эмоционально высказалась после выхода в свет с преображённой дочерью. Певица полностью восстановила внешность Татьяне Плаксиной, которая несколько лет назад получила тяжёлые травмы на велопрогулке.