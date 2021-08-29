Дочь Успенской сообщила, что её заперли и отняли телефон
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
08:13, 30 августа 2021
Татьяна Плаксина, Любовь УспенскаяФото: tatiana_plaksin_/instagram.com
Читайте нас в Google Новости
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь обратилась за помощью к поклонникам. Она заявила, что её насильно заперли и отняли телефон, о чём написала в сторис.
Дорогие друзья! Меня заперли и отняли телефон! Помогите! — написала дочь певицы.
Кто её удерживает в неволе и зачем, молодая женщина не сообщает. Также она не называет место, где находится. Но при этом переживает, то сорвётся её концерт, запланированный на 12 сентября.
Последние годы 31-летняя Татьяна Плаксина конфликтовала со знаменитой матерью. Она получила травму, упав с велосипеда, и тяжело переносила негативные изменения во внешности. Плаксина сбежала от матери в США, но потом вернулась и занялась восстановлением внешности и здоровья.
Ранее Любовь Успенская эмоционально высказалась после выхода в свет с преображённой дочерью. Певица полностью восстановила внешность Татьяне Плаксиной, которая несколько лет назад получила тяжёлые травмы на велопрогулке.