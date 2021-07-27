Успенская высказалась о дочери с восстановленной внешностью

Любовь Успенская эмоционально высказалась после выхода в свет с преображённой дочерью. Певица полностью восстановила внешность Татьяне Плаксиной, которая несколько лет назад получила тяжёлые травмы на велопрогулке.

У дочери артистки был тяжёлый перелом челюсти, отсутствовали зубы, сама она находилась на грани срыва, и родственники в США уже помещали молодую женщину на лечение в психбольницу. Татьяна Плаксина тяжело переживала травму, много скандалила с матерью, разорвала с ней отношения.

Однако всё изменилось, когда дочь переехала к Успенской из США в Россию. Мать пообещала восстановить ей внешность и душевное спокойствие.

Над лицом Татьяны Плаксиной основательно поработали хирурги, и теперь молодая женщина с удовольствием показывает, как она выглядит, в соцсетях.

Сама певица очень эмоционально переживает это преображение. Она была счастлива увидеть восторженную публику после того, как вывела дочь в свет.

Для меня было большой радостью, что рядом со мной в этот день была моя дочка, мое счастье Татьяна Плаксина, — написала королева шансона в Instagram.

Ранее Любовь Успенская вывела в свет дочь Татьяну Плаксину и показала её обновлённую внешность. Поводом стало мероприятие, посвящённое награждению музыкантов, — Fashion Summer Awards.