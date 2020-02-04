Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Как сообщает teleprogramma.pro, Кудрявцева узнала, что в студии будет дочь Успенской, за пять минут до начала программы.
Также телеведущая не знала о проблемах Плаксиной.
Как ранее писал NEWS.ru, Плаксина заявила, что сотрудники НТВ выдавили из неё обвинения против матери — певицы Любови Успенской.
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