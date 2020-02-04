https://static.news.ru/photo/2866854a-470f-11ea-bb3f-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Как сообщает teleprogramma.pro, Кудрявцева узнала, что в студии будет дочь Успенской, за пять минут до начала программы.

Также телеведущая не знала о проблемах Плаксиной.

Как ранее писал NEWS.ru, Плаксина заявила, что сотрудники НТВ выдавили из неё обвинения против матери — певицы Любови Успенской.