Кудрявцева удивила зрителей, «прогуляв» шоу «Звёзды сошлись»

Лера Кудрявцева привела в недоумение зрителей, не появившись на рейтинговом шоу «Звёзды сошлись». Коллега телеведущей объяснил, что с ней произошло, сообщает Teleprogramma.pro.
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Там ничего интересного. Говорят, что и раньше такое уже бывало. Просто так график её сложился, — пояснил изданию неназванный собеседник.
Ранее режиссёр Сарик Андреасян заявил, что подаёт в суд на ведущую Леру Кудрявцеву за нелестный отзыв о его творчестве на фестивале «Новая волна». Об этом автор «Комы», «Мужчины с гарантией» и других фильмов рассказал на шоу Агаты Муцениеце «Честный развод».