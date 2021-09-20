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Кудрявцева удивила зрителей, «прогуляв» шоу «Звёзды сошлись»

06:31, 21 сентября 2021
Кудрявцева удивила зрителей, «прогуляв» шоу «Звёзды сошлись» Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Лера Кудрявцева привела в недоумение зрителей, не появившись на рейтинговом шоу «Звёзды сошлись». Коллега телеведущей объяснил, что с ней произошло, сообщает Teleprogramma.pro.

Последний эфир программы вёл только Антон Привольнов. При этом он никак не объяснил, куда делась его коллега. Выпуск был посвящён жизни «отшельников». Как выяснилось позже, у телеведущей так сложился график, что она не смогла присутствовать на передаче.

Там ничего интересного. Говорят, что и раньше такое уже бывало. Просто так график её сложился, — пояснил изданию неназванный собеседник.

Ранее режиссёр Сарик Андреасян заявил, что подаёт в суд на ведущую Леру Кудрявцеву за нелестный отзыв о его творчестве на фестивале «Новая волна». Об этом автор «Комы», «Мужчины с гарантией» и других фильмов рассказал на шоу Агаты Муцениеце «Честный развод».

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