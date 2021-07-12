«Похожа на Барби»: Соседов возмутился заигравшейся с пластикой Успенской

Сергей Соседов в эфире шоу «Хватит слухов!» на ТВЦ раскритиковал Любовь Успенскую за постоянные эксперименты с пластической хирургией. Поводом стали кадры, которые певица опубликовала в Instagram после очередной омолаживающей процедуры.

Успенская предстала перед фанатами настолько помолодевшей в свои 67 лет, что буквально шокировала их. А музыкальный критик и вовсе заявил, что Успенская утратила главное своё достоинство — естественность и неповторимость.

После многочисленных хирургических вмешательств артистка лишилась самого главного своего достоинства — естественности и неповторимости. Мне кажется, Люба перебарщивает с пластикой, филлерами. Не нужно этого делать. Она похожа на куклу Барби, это не очень соответствует репертуару Успенской, — не сдержал эмоций Соседов.

Свой творческий путь артистка начала в 1979 году. Она никогда не скрывала, что постоянно прибегает к помощи пластических хирургов, которые работают с её телом и лицом.

Ранее Любовь Успенская эмоционально высказалась после выхода в свет с преображённой дочерью. Певица полностью восстановила внешность Татьяне Плаксиной, которая несколько лет назад получила тяжёлые травмы на велопрогулке.