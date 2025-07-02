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02 июля 2025 в 17:03

В США заявили о планах КНДР отправить в Россию до 30 тысяч военных

CNN: КНДР отправит в РФ дополнительные силы численностью до 30 тысяч солдат

Военнослужащий КНДР Военнослужащий КНДР Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Телеканал CNN со ссылкой на данные украинских спецслужб и анализ перемещений кораблей и самолетов сообщает, что КНДР якобы намерена бросить дополнительные силы на помощь России, предоставив группировку численностью от 25 тысяч до 30 тысяч солдат. По данным канала, прибытие северокорейских войск ожидается в ближайшие месяцы.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Северная Корея собирается утроить численность своих войск, сражающихся за Россию на линии фронта с Украиной, отправив дополнительно от 25 тысяч до 30 тысяч солдат для оказания помощи Москве, согласно оценке разведки украинских чиновников, — говорится в публикации.

Источники канала предполагают, что дополнительная группировка восполнит ряды тех 11 тысяч солдат, которые были направлены в Россию в ноябре 2024 года для помощи в освобождении Курской области.

В отчете Киева, с которым ознакомился CNN, говорится, что российское Минобороны предоставит северокорейским военным «необходимое оборудование, оружие и боеприпасы» с целью «дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения». Как сообщает телеканал, в документе также высоко оценивается вероятность повторного участия солдат КНДР в операциях на занятых Россией территориях.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал дань памяти бойцам армии государства, погибшим в ходе украинского кризиса. Во время празднования первой годовщины подписания соглашения о военном сотрудничестве между Пхеньяном и Москвой на телеэкране показали главу КНДР, положившего руку на гроб с национальным флагом страны.

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