Ветеринар рассказал, что раздражает собак в поведении хозяев

Собак может раздражать грубый тон и избыточная жестикуляция хозяина, рассказал LIFE.ru врач-ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, также питомцев сильно расстраивает недостаток внимания со стороны владельца.

Бывает, собаки, например, писают дома или даже на кровать. Что они хотят показать? Чаще всего, что мало внимания им уделяется. И таким образом они о себе напоминают. Мало внимания со стороны владельца — это третий признак, который собаку может раздражать в хозяине, — объяснил специалист.

Ветеринар отметил, что животные хорошо улавливают интонации и могут воспринимать грубый тон на свой счет. Также их раздражает излишняя жестикуляция в сочетании с резкой речью, несправедливое отношение и навязчивое проявление любви, если это противоречит характеру питомца.

Ранее юрист Александр Хаминский сообщил, что с 1 сентября 2025 года на российских пляжах будет введен запрет на присутствие домашних животных, за исключением собак-поводырей. Он пояснил, что запрет основан на санитарно-эпидемиологических нормах и требованиях безопасности в местах массового скопления людей.