Психолог оценила идею давать месячный отпуск за верность одной компании

Введение месяца отпуска для сотрудников, проработавших свыше пяти лет в одной компании, помогло бы им полностью восстановиться и обрести новые силы, заявила LIFE.ru психолог Марианна Абравитова. Так она отреагировала на соответствующее предложение организации «Отцы рядом».

Если бы такой дополнительный оплачиваемый месяц отпуска был введен, это было бы просто великолепно. (Когда. — NEWS.ru) человек находится в одних и тех же предполагаемых обстоятельствах, действия доходят до автоматизма. С другой стороны, восприятие замыливается, и ты уже можешь не видеть ошибки, — отметила Абравитова.

Специалист объяснила, что резкая перемена обстановки, например, переезд в другой город или страну, заставляет мозг адаптироваться к новым условиям. В такой ситуации организм мобилизуется, переходя в активное и ресурсное состояние. После подобных путешествий человек способен работать с ясным мышлением, замечать ранее упущенные ошибки и формировать новые нейронные связи.

Организация «Отцы рядом» ранее предложила Госдуме ввести оплачиваемый отпуск длительностью в один месяц для сотрудников, которые проработали в одной компании более пяти лет. По мнению общественников, это позволит снизить стресс и выгорание на работе.