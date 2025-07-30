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30 июля 2025 в 18:02

Российский бизнес назвал самый популярный способ защиты от хакерских атак

IT-эксперт Бережной: 95% компаний используют специальные платформы с антивирусом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самым популярным способом защиты бизнеса от хакерских атак стали платформы с антивирусом, которые используют 95% компаний, заявил NEWS.ru руководитель направления по развитию защиты конечных устройств Positive Technologies Юрий Бережной. По его словам, 84% опрошенных применяют комбинацию различных средств.

По данным исследования Positive Technologies, 95% респондентов используют для защиты конечных устройств специализированные платформы Endpoint Protection Platform с функцией антивируса. А 84% респондентов применяют для защиты устройств комбинацию различных средств. Этот показатель на восемь процентных пунктов выше, чем в прошлом году, — сказал Бережной.

Он уточнил, что использование антивирусов является стандартом и необходимым минимумом в построении защиты организаций. При этом, отметил Бережной, растет количество целенаправленных атак с использованием сложных методов маскировки.

Рынок защиты конечных устройств развивается в ответ на развитие методов и инструментов атак на инфраструктуру компаний. В ближайшее время мы ожидаем планомерный устойчивый рост спроса на решения кибербезопасности, который обусловлен продолжающейся цифровизацией бизнес-процессов, вызывающей повышенный интерес злоумышленников и хакерских группировок, — добавил Бережной.

Ранее эксперт по информационной безопасности, компьютерной и сетевой безопасности Марсель Дандамаев заявил, что сотрудничество с квалифицированными IT-специалистами поможет бизнесу избежать ситуаций наподобие взлома информационных систем российской авиакомпании «Аэрофлот». Он призвал организации не ограничиваться исключительно антивирусными программами.

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