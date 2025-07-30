Психолог назвала главную опасность показов фильмов о войне в школах Психолог Таранова предостерегла от показа в школах тяжелых фильмов о войне

Показ тяжелых фильмов о войне в школах может навредить психике детей, в особенности маленьких, заявила НСН психолог Ирина Таранова. Так она отреагировала на предложение пересмотреть нормы возрастной категории для патриотических кинокартин.

Нет определенного возраста, с которого психика человека готова к восприятию тяжелой информации. Нужно исходить из индивидуальных особенностей детей. Чаще всего такое решение могут принимать родители, потому что они знают, как ребенок реагирует на стрессовые события, страшные фильмы, игры и так далее, — высказалась Таранова.

Она отметила, что дети могут быть морально не подготовлены к лентам, в которых умирают люди. Такие фильмы могут спровоцировать у них появление страхов, нарушения сна, психосоматические реакции и тревожность. По ее словам, кинокартины о войне даже взрослым порой сложно смотреть.

Министерство просвещения РФ ранее сформировало список фильмов, рекомендуемых к просмотру школьниками. Перечень назвали «золотой коллекцией». В список попали такие фильмы, как «Майор Гром», сериал об СВО «20/22», «72 метра», «28 панфиловцев».