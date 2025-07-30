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30 июля 2025 в 18:03

Не стало голливудской знаменитости из фильмов «Рокки» и «Кобра»

Монтажер фильмов «Рокки» и «Кобра» Циммерман умер в возрасте 81 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный голливудский монтажер Дон Циммерман, участвовавший в создании фильмов «Рокки» и «Кобра», умер в возрасте 81 года, сообщает издание Variety. По данным издания, киноредактор скончался от острого миелоидного лейкоза.

Монтажер Дон Циммерман, номинированный на премию «Оскар» за фильм «Возвращение домой» и известный по работе над франшизой «Рокки» и фильмом «Ночь в музее», скончался 24 июля в Студио-Сити в возрасте 81 года, — говорится в материале.

В фильмографии монтажера значатся третий и четвертый фильмы франшизы «Рокки», боевик «Кобра» Джорджа Косматоса, комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Лжец, лжец» с Джимом Керри, «Чокнутый профессор», серия «Ночь в музее», а также третьи части фильмов «Час пик» и «Люди в черном».

Свою номинацию на «Оскар» в категории «Лучший монтаж» Дон Циммерман получил в 1979 году за военную драму «Возвращение домой» с Джейн Фондой и Джоном Войтом в главных ролях. В итоге картина удостоилась трех статуэток — за лучшие мужскую и женскую роли, а также за лучший сценарий. В 2023 году монтажер был удостоен почётной премии Американской ассоциации киномонтажеров (ACE) — за выдающийся вклад в развитие киноискусства.

Ранее в Нью-Йорке на 71-м году жизни скончался выдающийся американский драматург, актер и сценарист Майкл Динвидди. Он известен также как крупнейший исследователь и популяризатор «черного театра», ориентированного на темнокожих зрителей.

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