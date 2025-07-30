Россия может потерять баснословные деньги из-за санкций Трампа против Китая

Россия может потерять 1 трлн рублей из-за санкций президента США Дональда Трампа в отношении Китая и Индии, заявил НСН экономист Георгий Остапкович. Он отметил, что решение американского лидера приведет к отказу Индии от российской нефти, а Китай, в свою очередь, будет пытаться маневрировать.

Запуск подобного механизма очень опасен с точки зрения цены на нефть. Раньше он говорил о пошлинах в 500%, он может сделать 25%, а может — 150%. В любом случае такие пошлины станут запретительными для Индии и Китая. Это два основных потребителя, они потребляют 85% нашей нефти, — отметил Остапкович.

Он добавил, что Китай не станет легко соглашаться на санкции. Страна в таком случае, скорее всего, попросит Россию понизить цену на нефть в два раза, чтобы платить пошлины на эту же сумму. Однако, по словам эксперта, такой расклад невыгоден для РФ. Такие изменения станут стрессом для России и грозят крупными потерями — даже больше 1 трлн рублей, предупредил экономист.

Ранее политтехнолог Павел Дубравский заявил, что Трамп может ввести пошлины на электронику и полупроводники из Китая в рамках продолжения своей политики. По его словам, согласно стратегии национальной безопасности США, Пекин считается экономическим врагом Вашингтона.